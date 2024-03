Attesa per il futuro di San Siro: ma l’Inter tira dritto sul nuovo stadio

Il futuro di San Siro è ancora tutto da chiarire, con Inter e Milan che attendono novità in merito alla possibile ristrutturazione dell’impianto da parte di WeBuild. Nel frattempo, la volontà dei nerazzurri è quella di proseguire con la strada parallela che porta a Rozzano.

Come scrive Calcio e Finanza, il club starebbe effettuando le verifiche in merito alla fattibilità di realizzare un nuovo stadio nell’area individuata nel comune di Rozzano. Non si tratta solo di verificare la possibilità di costruzione di un nuovo impianto, ma anche di alcune funzioni accessorie legate alla struttura.