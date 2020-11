Cassano: “Ad Ausilio ho consigliato Alguacil. Ha le idee fresche e personalità”

Antonio Cassano, ex attaccante di Inter e Milan tra le tante, è intervenuto ancora una volta in diretta Instagram con Christian Vieri e la sua Bobo Tv. Cassano ha trattato diversi temi, tra cui la positività al Covid-19 di Totti e una chiacchierata che ha avuto con Piero Ausilio. Ecco le sue parole: “A Piero Ausilio ho detto 4 mesi fa di seguire Alguacil e mi ha dato ragione! Allenatore con idee fresche, personalità, servono questi tipi di allenatori“.

“Champions? Vedo Bayern Monaco e Liverpool davanti a tutti. Il Barcellona ha sempre una chance con Lionel Messi. Poi il Manchester City qualcosa di importante dovrà fare in Europa, prima o poi. Il record di tutti tempi nell’Argentina di finali giocate e gol fatti è di Messi. Di cosa parliamo? Ha 70 gol in Nazionale, Maradona poco più di 30. Poi Messi ha sì giocato sempre con grandi attaccanti, Higuain e altri, ma mai con grandi difensori o portieri. Totti? Mi diceva che a lui il Coronavirus non gli andava addosso, si è c*****o sotto, ha preso il Covid ed è stato a casa dieci giorni…”.

