Nazionali – 90′ in campo per Skriniar nella vittoria della Slovacchia sulla Scozia

Un’altra vittoria per la Slovacchia di Milan Skriniar dopo quella di giovedì che ha consentito al difensore dell’Inter e compagni di qualificarsi ai prossimi Europei in programma questa estate. Nel Girone 2 della Nations League B alle 15 la Slovacchia in casa ha ospitato la Scozia, battuta con il risultato di 1-0.

Per Skriniar 90 minuti in campo ed un’ammonizione per proteste nel secondo tempo. La rete che ha deciso il match è stata di Jan Gregus. Gli ospiti fanno la partita ma alla fine la Slovacchia tiene e conquista la prima vittoria del girone, salendo così a 4 punti in classifica. Prossimo impegno mercoledì sera sul campo della Repubblica Ceca.

