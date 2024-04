Cassano STRONCA Leao: “Altro che fenomeno, il vero fuoriclasse è Lautaro”

Dopo essere rimasto in silenzio per qualche mese a causa del ‘divorzio’ con la Bobo TV di Christian Vieri, ieri sera Antonio Cassano è tornato all’attacco sulle frequenze de La Domenica Sportiva. L’ex attaccante, analizzando l’attuale Serie A, si è scagliato ancora una volta contro Rafael Leao, a suo giudizio sopravvalutato. Secondo l’ex nerazzurro, tra il portoghese e Lautaro Martinez ad oggi l’argentino è nettamente superiore.

Queste le sue considerazioni sulle due stelle di Milan e Inter: “Leao? Lui pensa di essere un fenomeno e qualcuno gli va anche dietro. Per me è solo un buon giocatore, non ho cambiato idea. Per 5 mesi e mezzo non ha fatto un gol in un campionato farlocco come la Serie A. Anni fa avrebbe fatto fatica a giocare nella sesta e settima squadra della Serie A. Guardate Lautaro. Lui sì che è un fuoriclasse. Lotta, fa gol, fa assist, fa sportellate, è un leader in tutti i sensi”.