Betsson sfiora il MILIARDO e corteggia l’Inter: “Non vediamo l’ora”

Con 150 milioni di euro da versare in cinque anni, Betsson Group siglerà un nuovo record storico per l’Inter. Il colosso svedese nel settore delle scommesse, una volta ufficializzato l’accordo, diventerà il main sponsor più remunerativo di sempre per i nerazzurri con 30 milioni a stagione.

Una crescita costante per l’azienda che ha chiuso il bilancio del 2023 con numeri da record. Come riportato da Calcio&Finanza, Betsson ha registrato lo scorso anno un fatturato pari a 948,2 milioni di euro, aumentando del 22% rispetto ai 777,2 milioni di euro del 2022. Anche da qui, la scelta di investire pesantemente nel mondo del calcio e di puntare su un club in forte ascesa come l’Inter.

Una crescita che ha convinto l’azienda a siglare nuovi importanti accordi, come spiegato dal CEO Pontus Lindwall : “Recentemente è stato firmato un accordo di sponsorizzazione maglietta con il più grande club di calcio della Colombia, l’Atletico Nacional. Inoltre, è stata avviata una nuova collaborazione in Grecia, attraverso la quale Betsson avrà i diritti di denominazione per la classica e importante coppa nel calcio greco. Il 2024 sarà un grande anno per il calcio, con sia il Campionato Europeo che la Coppa America nei mesi estivi, e non vediamo l’ora di seguire le partite insieme ai fan, ai clienti e ai dipendenti”,

E non finisce qui perché, probabilmente in riferimento alla nuova partnership in arrivo con l’Inter, Lindwall ha infine promesso: “L’impegno di Betsson nel calcio continua”.