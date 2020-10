CdS – Inter, caso positivi: obiettivo permettere spola Appiano-casa, altrimenti isolamento alla Pinetina

Anche l’Inter deve fare i conti con il Covid. Dopo la positività a marzo del Dottor Volpi, responsabile dell’area medica, responsabile dell’area medica, nella giornata di ieri anche Milan Skriniar e Alessandro Bastoni sono risultati positivi. il difensore slovacco ed il classe 2001 hanno lasciato i ritiri della Nazionale – rispettivamente quella slovacca e quella dell’Italia Under 21 – per fare rientro a casa, come previsto dal protocollo.

Oggi Skriniar si sottoporrà ad un secondo tampone per vedere se sarà confermato l’esito. Nel frattempo il club nerazzurro è corso ai ripari, scrive il Corriere dello Sport. Ieri era in programma una seduta con i soli nove giocatori ( Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Young, Gagliardini, Nainggolan e l’inforunato Vecino) non convocati dalle Nazionali, ma una volta appresa la notizia si è deciso di svolgere un lavoro individuale.

La speranza dell’Inter è ora quella che l’Ats – che oggi dovrebbe rilasciare comunicazioni ufficiali – permetta di fare la spola tra la propria abitazione ed il centro sportivo, proprio come accaduto al prossimo avversario di campionato, il Milan.

L’opzione più probabile, però, è che l’isolamento sarà svolto alla Pinetina, dove si potrà sfruttare la nuova club-house nerazzurra.

