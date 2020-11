CdS- Inter, Conte gongola: il ritorno della difesa titolare per dare continuità

La vittoria con il Sassuolo ha dato animo al mondo nerazzurro, che ora si è tirato su di morale. Per qualcuno il successo per 0-3 arrivato contro la formazione neroverde è stato solamente figlio della voglia di rivalsa dopo la debacle in Champions League con il Real Madrid.

Non per l‘Inter però. Come spiegato dal Corriere dello Sport, alla Pinetina la società nerazzurra ritiene che la ragione dei tre punti conquistati col Sassuolo sia da ritrovare in un solo fattore: il recupero della difesa titolare.