Dalla Spagna – Inter, cessione Eriksen: il Real Madrid non è più interessato

Christian Eriksen è ormai fuori dai piani dell’Inter. Scaricato da Antonio Conte prima, ora lo è anche da Giuseppe Marotta. Nel pre partita della gara il Sassuolo, l’amministratore delegato nerazzurro ha confermato la sua cessione nel mercato di gennaio.

Il centrocampista danese ha estimatori in Inghilterra (Arsenal, Manchester United e Chelsea), Francia (Paris Saint-Germain) e Spagna. In terra iberica era vivo l’interesse del Real Madrid, che avrebbe fatto arrivare a Milano Isco, anche lui fuori dalle idee di Zidane.

Ora, però, la pista sembra essersi raffreddata. Come riporta Defensa Central, portale sempre ben informato sul mondo madrileno, i Blancos non sarebbero più interessati. Zinedine Zidane, infatti, non lo ritiene un profilo che possa sposarsi con la propria filosofia di gioco.

