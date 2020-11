Inter, vice-Lukaku: la richiesta del Napoli per Milik e i possibili scenari

Per il mercato di gennaio tra Inter e Napoli vi saranno diversi incontri. I nerazzurri sono alla perenne ricerca di un vice-Lukaku. Il primo nome nella lista di Antonio Conte è quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, più volte accostato alla maglia nerazzurro, è prossimo a lasciare la formazione di Gattuso.

Per lasciarlo partire, però, il club partenopeo chiede 18 milioni. La stessa cifra che – ricorda TuttoSport – più o meno Aurelio De Laurentiis dovrà versare nelle casse nerazzurre per Matteo Politano. Un’altra pista per portare Milik all’ombra della Madoninna potrebbe essere quella della (parziale) contropartita tecnica.

Fino a poco tempo, in Via della Liberazione si pensava ad un inserimento di Matias Vecino. Tuttavia, l’Inter ci ha ripensato. Come riportato ieri da Claudio Raimondi durante Pressing Serie A – programma di Sport Mediaset in onda su Italia 1 – il club nerazzurro starebbe pensando a proporre Radja Nainggolan. La possibilità di avere a disposizione il centrocampista belga non entusiasmava Gennaro Gattuso. Almeno all’inizio. Adesso, infatti, il tecnico azzurro starebbe valutando con piacere l’idea.

