Clamorosa indiscrezione di Laporta: “Nel 2006 offerta shock da Moratti per Messi, rifiutò”

Clamorosa indiscrezione di mercato rivelata da Juan Laporta, ex presidente del Barcellona che proprio in queste ore si sta candidando per riprendere in mano i Blaugrana. Stando a quanto riportato da Marca, l’ex numero uno catalano ha rivelato un retroscena risalente al 2006, quando il presidente dell’Inter Massimo Moratti avrebbe fatto un’offerta monstre per portare a Milano Lionel Messi.

Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Messi ama il Barça, sono sicuro che al momento opportuno farà la scelta migliore per sé stesso e per il club: poi può succedere di tutto, lui ha offerte importanti. È sempre successo, nel 2006 l’Inter mi offrì 250 milioni per lui e rifiutò. Il padre mi parlò chiedendomi cosa fosse meglio fare, ed io gli consigliai di rimanere”.

