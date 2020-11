Inter, per il vice-Lukaku c’è anche Giroud: ecco l’idea per averlo. Ed attenzione alla concorrenza

L’aria che tira all Chelsea non è delle migliori per Olivier Giroud. Il centravanti francese continua a non trovare minuti. Anche ieri, nel pareggio (0-0) contro il Tottenham di José Mourinho, Frank Lampard gli ha concesso una manciata – 11, per l’esattezza -, di minuti.

Troppo pochi per un giocatore che deve avere continuità in vista dell’Europeo. Proprio questo fattore potrebbe essere determinante. Il nome di Giroud rimane nei pensieri di Antonio Conte per il ruolo di vice-Lukaku.

Per averlo già a gennaio, l’Inter potrebbe provare ad imbastire la stessa operazione che ha portato Ashley Young in nerazzurro: prestito di sei mesi con diritto/obbligo di riscatto, scrive TuttoSport. Attenzione però alla concorrenza.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<