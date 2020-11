Dove vedere Borussia M-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Borussia M-Inter in diretta TV e streaming

Dopo la vittoria contro il Sassuolo per 3-0, l’Inter è chiamata a sfidare il Borussia Monchengladbach in Champions League. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida sarà decisiva per provare a passare i gironi della competizione, dopo aver perso a San Siro contro il Real Madrid.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Borussia M-Inter? La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Football, canale 203. Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Altra opzione è Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Non sarà possibile vedere il match in chiaro su Canale 5. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match.

Borussia M-Inter, le probabili formazioni

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Barella, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

