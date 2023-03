Cds – Lukaku stecca ancora: la conferma è sempre più lontana

Lukaku ha avuto sempre un rapporto complicato con la Juventus. Tuttavia, la gara di ieri sera si inserisce in un contesto ben diverso. Se in passato si trattava solo di un giro a vuoto occasionale, ora questa sembra essere divenuta una nuova normalità per il belga.

La prestazione della squadra non ha di certo aiutato: Lukaku è stato servito poco e male, senza mai essere messo in condizione di calciare in porta. Tuttavia, il rapporto è biunivoco: ci sono anche responsabilità di Big Rom nelle difficoltà dell’Inter di trovare tracce offensive, con una manovra che ha ristagnato costantemente tra difesa e centrocampo. Per rimanere in nerazzurro c’è bisogno di una scossa, ma il tempo comincia a stringere.