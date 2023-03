Gol di Kostic, non solo Rabiot: anche Vlahovic la tocca di mano!

Una sfida che non smetterà mai di far discutere. Inter-Juve è da sempre una partita ricca di polemiche e veleni. E anche il confronto di ieri sera ha rispettato le solite aspettative. Nonostante una prestazione a dir poco insufficiente, la sconfitta nerazzurra è stata fortemente influenzata dall’episodio che ha fatto insorgere Inzaghi e tutto l’ambiente interista: il gol di Kostic.

IL BRACCIO DI RABIOT – Minuto 23, il serbo batte Onana (con la complicità di Dumfries) e firma il vantaggio che poi regalerà il successo ai bianconeri. Balza subito all’occhio il (molto) probabile tocco di mano di Rabiot a inizio azione che permette poi alla Juve di arrivare in porta. Il francese sembra aggiustarsi il pallone con il braccio, appare piuttosto evidente. Ma l’arbitro Chiffi non segnala nulla e il Var – dopo circa 4 minuti di revisione – conferma la decisione del direttore di gara perché non ci sarebbero immagini sufficientemente chiare. I dubbi (tanti) restano, ma tant’è.

E QUELLO DI VLAHOVIC – C’è però un tocco di braccio ancora più evidente, probabilmente nemmeno visionato da Mazzoleni e Piccinini ai monitor di Lissone. Graziano Cesari, moviolista di Mediaset, a Pressing fa notare subito l’episodio incriminato. Il protagonista è Vlahovic, che dopo aver ricevuto il pallone dallo stesso Rabiot se lo aggiusta aiutandosi con l’arto superiore destro. In campo sembra accorgersene solo Barella, che richiama immediatamente l’attenzione di Chiffi dopo che il 9 bianconero controlla irregolarmente la sfera. Secondo Cesari, il tocco con il braccio c’è eccome e permette al serbo di trarre un vantaggio. Così come, del resto, anche lo stesso Rabiot pochi secondi prima.

Insomma, che la sconfitta dell’Inter sia meritata non è assolutamente in dubbio e magari avrebbe perso lo stesso anche se fosse stata annullata la rete di Kostic. Ma una certezza rimane: quel gol – se non per il tocco di Rabiot, per quello di Vlahovic – andava annullato.