La delusione di Rocchi per la direzione di Chiffi è comprensibile, anche perché la sua gestione dei falli sembra essere riuscita a scontentare tutti, interisti e juventini. Meno condivisibile, il fastidio per le parole di Inzaghi in merito all’episodio del gol. Al contrario, il designatore arbitrale dovrebbe spiegare il perché della convalida di un gol nato da un’azione che presenta ben due falli di mano quantomeno discutibili. Il VAR serve a fare chiarezza e a evitare irregolarità. Usato così, al contrario, sembra essere solo uno strumento che aumenta ulteriormente le polemiche.