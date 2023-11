Nuova Champions League: ecco come cambiano i criteri per qualificarsi

Il nuovo formato della Champions League è pronto a esordire nella stagione 2024/2025 e con sé porterà anche alcune novità nel modo in cui le squadre potranno qualificarsi, delle quali l’Inter e le altre squadre europee dovranno tenere conto.

Come riportato da Calcio&Finanza, se i criteri di qualificazione saranno ancora determinati dai piazzamenti in campionato, a cambiare sarà l’accesso alla prima fascia: laurearsi campioni, infatti, non darà l’accesso automatico.