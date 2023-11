Ranking UEFA, Inter sempre più in alto: agganciato il Chelsea

La vittoria contro il Salisburgo, con conseguente passaggio del turno, porta l’Inter sempre più vicina all’élite del calcio europeo. I nerazzurri, infatti, possono così scalare ulteriori posizioni nel ranking UEFA, scavalcando il Manchester United e agganciando il Chelsea.

In attesa dell’aggiornamento ufficiale della UEFA, la squadra di Inzaghi è già virtualmente al sesto posto a 96 punti. Il successo della RedBull Arena e la qualificazione agli ottavi, infatti, garantiscono 6 punti totali (1 per la vittoria e 4 per il passaggio del turno). L’Inter ora insegue il Liverpool, momentaneamente a quota 100.