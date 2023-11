1 di 6

L’ANALISI DI SALISBURGO-INTER

L’Inter ha battuto il Salisburgo per 1-0, grazie al gol di Lautaro Martinez su rigore. Alla RedBull Arena, i nerazzurri hanno trovato un successo decisivo, che ha regalato in anticipo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ancora estasiati dal gol del Toro, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal successo in terra austriaca.

SCORRI SCHEDE>>>