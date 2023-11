TUTTI i nomi in attacco per l’Inter per sostituire Sanchez

NOME 6

Considerando anche la necessità di acquistare un profilo in grado di inserirsi subito e di garantire un rendimento di alto livello, l'Inter potrebbe guardare anche in Serie A. Ciro Immobile è una pista molto complicata, ma i suoi rapporti non serenissimi con la Lazio potrebbero creare uno spiraglio favorevole per i nerazzurri. D'altronde, già in estate Inzaghi aveva provato a sondare il terreno per il suo ex centravanti.

SCORRI SCHEDE>>>