BOMBA di mercato: “Sanchez ADDIO all’Inter a gennaio”

Il ritorno di Alexis Sanchez all’Inter non è stato fin qui esaltante. Schiacciato dalla coppia Thuram-Lautaro Martinez, il cileno non ha trovato molto spazio, e nelle poche opportunità avute è riuscito a segnare un solo gol, in Champions League. Per questo motivo, la sua seconda vita in nerazzurro potrebbe finire presto.

La clamorosa indiscrezione arriva dall’esperto di mercato Ekrem Konur, che riporta come Sanchez lascerà probabilmente l’Inter già a gennaio. Una notizia molto importante, che potrebbe cambiare anche i piani nerazzurri per l’attacco. Si attendono conferme in merito.