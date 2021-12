Champions League, le possibili avversarie degli ottavi: chi evitare, chi sperare

Finire secondi nei gironi, si sa, espone a grossissimi pericoli. Gran parte del destino nerazzurro passerà dalle urne di Nyon. Come prevede il regolamento, l'Inter non potrà incontrare il Real Madrid (avversaria nel girone) e le connazionali (l'unica potrebbe essere la Juventus, dipende dai risultati di stasera). Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League si terrà lunedì 13 dicembre dalle ore 12.00. Potrete seguire i sorteggi su Sky Sport oppure direttamente dal sito ufficiale della UEFA, in streaming. In alternativa, potrete seguire il sorteggio dei nerazzurri direttamente dal canale YouTube di PassioneInter. Vediamo ora nel dettaglio quali potrebbero essere le avversarie nerazzurre, tra big da evitare, squadre abbordabili e possibili mine vaganti.