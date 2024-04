Chi è Fourneau, l’arbitro di Inter-Cagliari: i precedenti

Dopo la vittoria in rimonta dell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese, l’Inter dovrà trovare un altro risultato positivo nella prossima giornata di Serie A contro il Cagliari per continuare a coltivare il sogno di ‘sollevare’ lo Scudetto nel Derby di Milano del prossimo 22 aprile.

Il match contro i rossoblù, in programma domenica sera a San Siro alle 20.45, verrà diretto da Francesco Fourneau, designato ufficialmente dall’Aia per la 32esima giornata. Per l’arbitro della sezione di Roma 1 si tratta della terza partita in carriera con i nerazzurri. L’Inter, negli unici precedenti con il fischietto romano, ha vinto per 3-1 contro la Cremonese nell’agosto 2022 dove andò a segno Nicolò Barella con una rete strepitosa, ed ha ottenuto una sconfitta nel febbraio dello stesso anno in casa contro il Sassuolo per 0-2 in un match probabilmente fatale nella corsa scudetto con il Milan.

A coadiuvare in campo il lavoro di Fourneau saranno gli assistenti Palermo e Garzelli, con Camplone nelle vesti di IV Uomo. Var affidato a Di Bello e Valeri come AVar.