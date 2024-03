Chi è La Penna, arbitro di Inter-Napoli: ultimo precedente da brividi

Dopo la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, torna subito il campionato per l’Inter, con l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. I nerazzurri sfideranno il Napoli, eliminato dall’Europa dal Barcellona, nella 29a giornata di Serie A. Il calcio d’inizio sarà domenica 17 marzo alle ore 20.45.

A dirigere la gara sarà Federico La Penna, arbitro della sezione di Roma 1.

Classe 1980, il fischietto romano è uno dei direttori di gara maggiormente in ascesa nel calcio italiano. Quest’anno ha arbitrato 6 gare di per un totale di 62 presenze complessive. Sono 11, invece, le partite di Coppa Italia nelle quali è stato designato.

Quella contro il Napoli, sarà la prima direzione dei nerazzurri in campionato, mentre in stagione c’è già un precedente, non troppo piacevole: la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna per 2-1, la seconda e per ora ultima debacle dell’Inter. I precedenti in Serie A, invece, sono eccellenti: 5 partite in e 5 vittorie.

Al fianco di La Penna, ci saranno Berti e Perrotti come assistenti e Feliciani da quarto uomo. Al VAR Di Paolo, con Valeri nel ruolo di AVAR.