Chi è Piccinini, l’arbitro designato per Udinese-Inter: i precedenti

Dopo il successo dell’ultima giornata di campionato contro l’Empoli, l’Inter si troverà a scendere in campo nuovamente di lunedì. Nel prossimo turno di Serie A, ad attendere i nerazzurri sarà la trasferta al Bluenergy Stadium contro l’Udinese nel monday night dell’8 aprile alle 20.45.

Come annunciato ufficialmente dall’Aia ad arbitrare l’incontro sarà Marco Piccinini, alla seconda direzione stagionale con l’Inter in campo. A coadiuvare il lavoro dell’arbitro saranno poi gli assistenti Vivenzi e Cecconi, con Baroni a fare da IV Uomo. Var affidato a Serra e Aureliano nelle vesti di AVar.

Il fischietto della sezione di Forlì arbitrerà l’Inter per la quarta volta in carriera nel campionato italiano. Nei precedenti incontri, la formazione nerazzurra non ha mai perso con Piccinini in campo: il bilancio vede infatti due vittorie ed un solo pareggio nel 2020 contro il Parma. Il primo ed unico trascorso di questa stagione risale alla larga vittoria dei ragazzi di Simone Inzaghi ottenuta per 4-0 sulla Salernitana lo scorso febbraio.