Chi è Simone Inzaghi, il nuovo allenatore dell’Inter

Pietro Magnani

Simone Inzaghi domani sarà ufficialmente l'allenatore dell'Inter. Il tecnico, ormai ex mister della Lazio, è una soluzione che potrebbe rivelarsi azzeccata, sia per la giovane età e le doti già mostrate sul campo, che per l'impiego dello stesso modulo, il 3-5-2, che ha portato lo Scudetto. Andiamo però nel dettaglio a vedere chi è Simone Inzaghi.

Il fratello minore del più celebrato Pippo, Simone nasce il 5 aprile del 1976. Prodotto del vivaio delle giovanili del Piacenza e attaccante come il fratello, girovaga in vari prestiti nelle categorie minori nei primissimi anni di carriera da calciatore. Nel '99, alla prima grande occasione concessagli nella massima serie dal Piacenza, timbra 15 goal in 30 presenze e viene acquistato l'anno successivo dalla Lazio. Qui si consacrerà, pur vivendo di alti e bassi e retrocedendo nelle gerarchie con il passare degli anni. Rimane comunque negli annali come il miglior marcatore della storia biancoceleste nelle coppe europee, con 20 reti messe e segno, e per il poker rifilato in una sola partita al Marsiglia, unico italiano a riuscirsi in Champions League.

Da allenatore Simone Inzaghi è cresciuto interamente alla Lazio. Nel 2010 infatti inizia ad allenare gli allievi regionali, passando a quelli nazionali l'anno successivo. Nel 2014 passa alla Primavera, che allena fino al 2016, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana dopo 35 anni di astinenza. Con l'esonero di Pioli, destinato curiosamente proprio all'Inter, diventa nel 2016 il tecnico della prima squadra. Diventerà il mister con più presenze sulla panchina biancoceleste, aggiungendo alla bacheca della Lazio due Supercoppe Italiane, entrambe contro la Juventus, e una Coppa Italia, contro l'Atalanta. Inzaghi è anche l'unico allenatore ad aver vinto un trofeo sia sulla panchina che da giocatore nella Lazio.