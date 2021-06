GdS – L’Inter accelera per Emerson Palmieri: primi contatti con il Chelsea, ecco il prezzo. Club ottimista

L'Inter ha incassato anche il sì dell'italo-brasiliano

Dopo Antonio Conte , anche Simone Inzaghi ha messo nel mirino con decisione Emerson Palmieri: l'italo-brasiliano è il primo obiettivo di mercato dell'Inter in vista dell'estate.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il suo nome è in cima alla lista del nuovo tecnico nerazzurro ed è venuto fuori nel vertice di mercato che si è tenuto ieri ad Appiano. C'è l'ok del giocatore, mentre con il Chelsea c'è già stato un primo approccio grazie ad un intermediario.

La trattativa è ancora lunga, perché la dirigenza inglese chiede 20 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2022 aiuta l'Inter, così come l'addio di Conte, che non si era lasciato bene con il Chelsea. Il club nerazzurro è fiducioso, ma servirà pazienza.