Sanchez, che voglia di Inter! Il Niño Maravilla pronto a rinnovare per spalmare l’ingaggio: i dettagli

Il cileno gode della stima di Simone Inzaghi

Il cileno può essere un'arma in più vista la sua duttilità offensiva, visto che può giocare come seconda punta, come trequartista, esterno di un tridente e può rappresentare quello che è stato Correa per Inzaghi alla Lazio. Anche lo stesso Sanchez ha già da tempo informato la società di voler continuare a indossare la maglia nerazzurra, tanto da aprire alla possibilità di rivedere il suo contratto e spalmare su un anno ciò che l’Inter gli deve per le prossime due stagioni.