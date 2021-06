GdS – Asta per Hakimi: Chelsea e Tottenham sfidano il Psg. Chi al suo posto? Royal in pole, Florenzi…

In caso di fumata bianca tra Tottenham e Conte, gli Spurs potrebbero inserirsi nella corsa per l'ex Real Madrid

Emerson Palmieri ma non solo, l'Inter è al lavoro sul mercato anche per la corsia esterna di destra. Tutto ruota attorno al futuro di Achraf Hakimi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Psg è l'unica squadra che per il momento si è fatta avanti per l'esterno marocchino dell'Inter.