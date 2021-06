InterNazionali – Argentina-Cile 1-1, Sanchez risponde a Messi: Lautaro conquista un calcio di rigore

Nerazzurri protagonisti nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022

Alexis Sanchez e Lautaro Martinez protagonisti in Argentina-Cile, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2002 che si è giocato questa notte e terminato con il risultato di 1-1.

L'attaccante argentino, partito titolare e in campo per tutta la partita, ha conquistato al minuto 23' il calcio di rigore che Messi ha realizzato, sbloccando così la partita. Il gol della stella del Barcellona però non è bastato perché Alexis Sanchez, su assist dell'ex Inter Gary Medel, qualche minuto dopo ha riportato il match in parità.