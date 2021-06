Dalla Spagna – Ancelotti pazzo di Barella: per il Real Madrid è l’erede perfetto di Modric

Secondo quanto riportato da Defensa Central anche Bayern Monaco e Atletico Madrid hanno messo nel mirino il centrocampista nerazzurro

L'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Nicolò Barella che nell'ultima stagione si è consacrato in maglia nerazzurra, tanto da diventare uno dei centrocampisti più completi del mondo. Ma i Campioni d'Italia devono vedersela con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, desideroso di portare in Spagna l'ex Cagliari.

Come riportato infatti da Defensa Central, quella di Barella sarebbe un'esplicita richiesta di mercato del tecnico azzurro, tornato sulla panchina dei Blancos. Il centrocampista nerazzurro è considerato l'erede in casa Real come l'erede perfetto per raccogliere l'eredità a centrocampo di Modric, su di lui c'è da registrare anche l'interesse dell'Atletico Madrid, del Bayern Monaco e di diversi club di Premier League.