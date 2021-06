CdS – Inzaghi stregato da Raspadori, ieri l’agente alla Pinetina: l’Inter ci proverà

Il Sassuolo non vuole privarsi del suo baby attaccante, convocato a sorpresa dal ct Roberto Mancini per gli Europei

Uno dei nomi che potrebbe far infiammare il mercato dell'Inter è quello di Giacomo Raspadori, baby talento del Sassuolo, convocato a sorpresa dal ct Roberto Mancini per gli Europei che prenderanno il via l'11 giugno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra può far leva sugli ottimi rapporti con il suo agente, Tullio Tinti che ha coordinato le trattative per il rinnovo di Bastoni e lo sbarco di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Ieri era presente alla Pinetina, il Sassuolo non vuole cederlo ma ad Inzaghi piace tanto e non è da escludere un tentativo in vista dell'estate.