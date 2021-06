CdS – Rebus Nainggolan, Inter e Cagliari distanti: trattativa in salita

L'Inter non ha alcuna intenzione di concedere la buonuscita al giocatore o di rescindere il contratto

Raffaele Caruso

Radja Nainggolan ha deciso di rimanere a Cagliari anche per trascorrere le vacanze, l'ennesimo segnale del forte legame tra il Ninja e la città. Il club rossoblu è al lavoro sul mercato per confermarlo in vista della prossima stagione, ma l'affare non è semplice perché l'Inter non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare con una rescissione del contratto o con una buonuscita.

Nainggolan infatti pesa nel bilancio nerazzurro quasi 10 milioni di euro, una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella del prestito gratuito con l'intero ingaggio a carico del Cagliari, ma quest'opzione non è accettata per il momento dal club rossoblù, che mira ad abbassare l'ingaggio offrendo all'ex Roma una base di 1,8 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2023, spalmando così in due anni lo stipendio attuale da 3,5.

Resta da capire se il giocatore accetterà l'offerta, in alternativa il Cagliari potrebbe mettere sul piatto Nandez. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che al momento non è vicina.