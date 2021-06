Accadde oggi – 4 giugno 1995, Inter-Padova 2-1: Delvecchio regala la qualificazione in Coppa UEFA a Moratti

Il 4 giugno del 1995 l'Inter di Ottavio Bianchi ospita il Padova di Mauro Sandreani in una sfida che per la Beneamata vale la qualificazione alla successiva edizione di Coppa UEFA.

Il 4 giugno del 1995 l'Inter di Ottavio Bianchi ospita il Padova di Mauro Sandreani in una sfida che per i nerazzurri vale la qualificazione alla successiva edizione di Coppa UEFA, la prima della nuova presidenza targata Massimo Moratti.

La sfida si apre con il Padova che ha un approccio migliore alla partita: la squadra ospite crea diverse occasioni pericolose e al 20' capitalizza l'ottimo avvio e passa in vantaggio. Cross dalla destra di Balleri per il giovane Maniero che di testa non lascia scampo a Pagliuca e firma il gol del momentaneo vantaggio del Padova. Incassato il gol dello 0-1 l'Inter reagisce, ma - complici un paio di ottimi interventi di Bonaiuti - non riesce a trovare il gol del pareggio. Si va, dunque, negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio di un gol.