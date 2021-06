Social – Sensi out per l’Europeo, lo sfogo della fidanzata: “Certa gente è stupida e insensibile”

Lo sfogo di lady Sensi per l'ennesimo infortunio del giocatore

Doveva essere l'Europeo del riscatto per Stefano Sensi, ma visti i suoi soliti problemi fisici non prenderà parte alla competizione che vedrà impegnata la Nazionale di Roberto Mancini. Il centrocampista nerazzurro sarà assente a causa di risentimento muscolare accusato in questi giorni. Sulla questione, si è esposta la fidanzata del giocatore Giulia Amodio tramite il suo profilo Instagram: Sensi è stato accusato di essere troppo fragile fisicamente.