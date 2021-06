Lautaro Martinez e l’Inter: “Dopo tre mesi volevo andare via, Icardi mi ha aiutato”

Le parole del Toro sul suo periodo iniziale in nerazzurro

Intervistato ai microfoni de La Nacion, dov'è in ritiro con la sua Argentina in vista della Copa America, Lautaro Martinez è tornato sul suo arrivo all'Inter: "Ausilio venne a trovarmi a Buenos Aires ed io gli chiesi se la numero 10 fosse libera. Quando sono arrivato a Milano ho insistito per quel numero, consapevole del significato che aveva. Il primo anno è stato difficile, sono passato dal Racing in cui ero titolare in nuovo club con una nuova lingua. Sapevo che mi sarei dovuto adattare, dopo tre mesi pensavo di andare via. Mauro Icardi mi ha dato una grande mano".