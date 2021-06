Via Conte e dentro Inzaghi, per l’Inter anche un risparmio super: tutte le cifre

Rispetto alla gestione Conte per l'Inter è in arrivo anche un sensibile risparmio dal punto di vista economico

Dopo diversi giorni di voci e inseguimenti, finalmente è arrivato anche l'annuncio ufficiale: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. Arrivato a Milano in mattinata e già recatosi ad Appiano Gentile per visitare le strutture e conoscere i dirigenti, in queste ore sta iniziando la sua era in nerazzurro. In arrivo insieme a lui, poi, anche tutto il suo staff con Massimiliano Farris, il vice, il preparatore atletico Fabio Ripert e tutti gli altri.