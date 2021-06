UFFICIALE – Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter: il comunicato del club

L'ufficialità del nuovo allenatore dell'Inter

Ora è ufficiale, Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'allenatore ex Lazio arriva nella panchina nerazzurra dopo 6 lunghi anni trascorsi in biancoceleste. L'annuncio del club nerazzurro è arrivato tramite un comunicato ufficiale sul sito web. Inzaghi ha firmato un contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi due anni e percepirà uno stipendio di circa 4 milioni a stagione. L'allenatore prenderà la pesante eredità lasciata da Antonio Conte che ha conquistato lo Scudetto in quest'ultima stagione.