Scaloni: “Lautaro punto di riferimento per l’Inter. De Paul? Pronto per il grande salto”

Il commissario tecnico ha parlato degli 'italiani' convocati in nazionale

LAUTARO MARTINEZ - "Lui e l’Inter hanno fatto un percorso di crescita parallelo, chiudendo la stagione in maniera fantastica. L’Inter ha fatto un passo avanti tanto a livello di gioco come nel sentirsi una grande squadra, ha preso coscienza del fatto di poter vincere ovunque, e Lautaro è diventato un punto di riferimento preciso, ha dimostrato di avere il livello necessario per essere titolare nell’Inter e di essere un attaccante sul quale si può puntare, un giocatore di squadra prezioso, appetibile per qualsiasi allenatore. L’Inter dev’essere molto contenta perché in lui ha un attaccante che gli potrà dare tanto per anni".

DE PAUL -"Credo che Rodrigo sia pronto per il salto a un’altra squadra, senza sminuire il valore dell’Udinese, club che conosco bene e che considero un modello di gestione. So che lui è perfettamente a proprio agio li, però arriva un momento nel quale ogni giocatore ha bisogno di fare un salto di qualità, e lui è pronto. È un giocatore molto interessante perché si adatta molto bene in differenti posizioni, un giocatore moderno. Ha le qualità per giocare in nazionale e per provare a farsi strada in un top club, penso che lui lo desideri e spero che l’Udinese sia aperta a questa possibilità".