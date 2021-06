Accadde Oggi – 3 giugno 1971, nasce Luigi Di Biagio: tanti auguri Gigi!

Quattro stagioni in nerazzurro e diverse delusioni per l'ex centrocampista che oggi compie 50 anni

Quella con l'Inter, per il centrocampista centrale, sarà un'esperienza d'amore bellissima, seppur costellata da tante lacrime per traguardi sfumati all'ultimo secondo. Lacrime che, ironia della sorte per un ex calciatore della Roma, hanno spesso a che fare con la Lazio, in quello che diventa un clamoroso derby personale: prima la finale di Coppa Italia 2000, con l'infortunio di Ronaldo che fa il giro del mondo e il trofeo che scivola via, poi la Supercoppa dell'estate successiva, poi ancora, sempre all'Olimpico, il disastro del 5 maggio, in cui Gigi realizza anche il secondo gol dell'Inter. Infine, all'ultima curva, la maledetta semifinale di Champions con il Milan, in cui la squadra di Cuper esce fuori senza mai perdere. Un colpo troppo forte per chi ci ha sempre messo il cuore, Di Biagio si trasferisce al Brescia, dove cambia ruolo, si trasforma in libero e mette fine a una dignitosissima carriera. In nerazzurro chiude con un bottino di 163 presenze e 18 gol segnati.