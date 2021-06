Mercato – “Vidal giocherà al Club América, ha già parlato con Solari”. La rivelazione sul futuro del cileno

Il centrocampista cileno potrebbe lasciare l'Inter dopo la Copa America

Potrebbe essere stata la prima ed ultima stagione di Arturo Vidal con la maglia dell' Inter quella appena trascorsa. Il centrocampista cileno, arrivato a Milano grazie alla sponda favorevole di Antonio Conte, potrebbe infatti non essere ritenuto indispensabile da Simone Inzaghi, a maggior ragione dopo un'annata al di sotto delle sue potenzialità, passata tra campo ed infermeria. Nell'ottica di un ribasso del tetto salariale, poi, l'ex Barcellona in caso di addio sul mercato porterebbe nelle casse nerazzurre un risparmio notevole.

Secondo quanto anticipato dal giornalista Fernando Cevallos, Vidal il prossimo anno potrebbe giocare in Messico alla corte di Santiago Solari, tecnico del Club América. Il centrocampista cileno avrebbe già confermato il proprio interesse al trasferimento e sarebbe disposto a lasciare il calcio europeo dopo tanti anni. La rivelazione su Twitter: "Il Club América prepara una bomba e non è Miguel Layun. Miguel Solari ha parlato direttamente con Arturo Vidal e sarebbe disposto a giocare con le Águilas. Stanno già studiando come poter affrontare l'acquisto".