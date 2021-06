Dal Portogallo – Accordo tra Inter e Sporting: Joao Mario vicino alla cessione

Il centrocampista portoghese stavolta andrà via a titolo definitivo

Accelerata improvvisa nelle ultime ore tra l'Inter e lo Sporting CP vicinissimi ad un accordo per la cessione di Joao Mario a titolo definitivo. Il centrocampista portoghese aveva già raggiunto un'intesa di massima su cifre e durata del contratto da diversi giorni e per la prossima settimana è atteso a Lisbona per mettere una volta per tutte nero su bianco. Come riportato dal quotidiano Record, si tratta ad ogni modo di un affare di mercato in dirittura d'arrivo.