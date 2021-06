Mercato – Inter, c’è il sì di Inzaghi ad Emerson Palmieri: sarà il primo rinforzo?

L'esterno italo-brasiliano non vede l'ora di poter tornare in Italia

E' stato registrato il totale gradimento da parte di Simone Inzaghi al nome di Emerson Palmieri come possibile rinforzo dell' Inter per la corsia di sinistra. L'acquisto dell'italo-brasiliano, insieme al ritorno di Federico Dimarco dopo l'eccellente prestito dell'ultima stagione all'Hellas Verona, potrebbe consentire al club nerazzurro di trovare una nuova sistemazione per Ivan Perisic, cercando di incassare un bottino dalla sua cessione e risparmiare allo stesso tempo un ingaggio piuttosto pesante ai fini del proprio bilancio.

Per quanto riguarda l'esterno del Chelsea, come sottolineato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, potrebbe addirittura essere il primo regalo di Steven Zhang per Simone Inzaghi, in un mercato che si preannuncia comunque povero di grandi colpi vista la complicata situazione economico-finanziaria dell'Inter. L'acquisto di Emerson Palmieri, stabilmente nel giro della Nazionale Italiana, potrà finalmente consegnare alla formazione nerazzurra un esterno mancino puro e forte sia in fase difensiva che offensiva.