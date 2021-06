Lukaku: “Resto all’Inter, voglio vincere con San Siro pieno”

Il numero 9 nerazzurro: "Ho già sentito Inzaghi"

Romelu Lukaku spazza via tutte le voci con una dichiarazione di vero e proprio amore per l'Inter e per la causa nerazzurra. Il centravanti, protagonista di un'intervista a VTM (tv belga), ha confermato il suo forte desiderio di restare a Milano per vincere, ancora una volta. Queste le parole di Big Rom: "Resto all'Inter. Ho già avuto contatti con Simone Inzaghi. Forse non dovrei ancora dirlo... ma è stata una conversazione molto positiva. La sfida è rivincere lo scudetto, a Milano mi trovo bene."