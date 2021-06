Dall’Inghilterra – Il Chelsea vuole Lukaku: quattro nomi sul piatto

Il club fresco campione d'Europa non molla la presa

Nonostante ciò la crescita di Big Rom non è passata inosservata in Europa, tanto che il Chelsea continua a non mollare la presa, volendo Lukaku come regalo di mercato dopo la vittoria in Champions League. Come riportato dal portale Express infatti, il club londinese ha studiato quattro nomi da mettere sul piatto per convincere l'Inter alla cessione: Emerson Palmieri, Jorginho, il portiere Kepa e Christian Pulisic.