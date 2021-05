Nuova era per l’Inter, Inzaghi riparte da Lukaku. Telefonata tra i due: ecco cosa si sono detti

L'attaccante belga è rimasto sorpreso dal gesto del nuovo tecnico nerazzurro

E' ufficialmente iniziata una nuova era in casa Inter. E non poteva che partire da Romelu Lukaku: come riportato da La Gazzetta dello Sport, Big Rom ha ricevuto la chiamata di Simone Inzaghi. Una telefonata per rompere il ghiaccio, per prendere confidenza tra i due che sono destinati ad essere i volti principali della nuova Inter.