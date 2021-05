The Guardian – Il Chelsea campione d’Europa ripensa a Lukaku: è lui l’obiettivo numero uno di Tuchel

Il Chelsea è alla ricerca di un centravanti di peso

Raffaele Caruso

Dopo aver vinto la Champions League, il Chelsea di Tuchel vuole tornare a trionfare anche in patria. E' per questo, secondo quanto riportato dal The Guardian, i Blues sono alla ricerca di un centravanti di peso.

E il sogno di Abramovich è quello di riportare a Londra Romelu Lukaku. Il club nerazzurro farà di tutto per trattenerlo a Milano, ma il Chelsea ha la disponibilità economica per provarci. L'attaccante resta una priorità di Tuchel, dopo la stagione non del tutto esaltante di Timo Werner che ha peccato più volte sotto porta.

Kane e Haaland al momento sembrano irraggiungibili, ecco perché non è da escludere nei prossimi giorni una mossa del Chelsea per Lukaku, con l'Inter che, a causa delle difficoltà finanziarie, potrebbe sedersi al tavolo per trattare.