TS – Tre esterni in corsa per il dopo Hakimi

Obbiettivi affidabili e low cost

Pietro Magnani

Achraf Hakimi secondo molti non vestirà più la maglia dell'Inter nella prossima stagione, bensì quella del PSG, che sarebbe pronto a soddisfare le richieste dell'Inter. In attesa che la trattativa si concretizzi realmente, TuttoSport ha già lanciato 3 nomi come possibili graditi sostituti del marocchino per l'Inter.

I 3 sono Zappacosta, come in passato Darmian anch'egli spesso accostato senza esito ai colori nerazzurri, Florenzi e Emerson Royal. Dei 3 Emerson Royal è sicuramente il più futuribile, sia come rendimento che per una eventuale cessione, avendo solo 22 anni e avendo già dimostrato al Betis Siviglia di avere qualità importanti. Il club detentore del cartellino però, il Barcellona, molto difficilmente lo lascerà partire per cifre inferiori ai 20 milioni di euro. Inoltre il brasiliano, da tempo pallino di Piero Ausilio, sembra galvanizzato dalla possibilità di giocare nel Barca e potrebbe non accettare eventuali cessioni.

Zappacosta e Florenzi dal canto loro hanno molta più esperienza, soprattutto per quanto riguarda il calcio italiano, e sarebbero più duttili e portati a coprire il ruolo di esterni a tutto campo in un eventuale prosieguo del 3-5-2 di stampo contiano. I due inoltre potrebbero essere arrivi decisamente più low cost, essendo entrambi di ritorno, rispettivamente a Roma e Chelsea, da due prestiti ed essendo anche in scadenza di contratto. Soprattutto Zappacosta potrebbe approdare a Milano per una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Certo però che, soprattutto dai due italiani, non più giovanissimi, non si potrebbe chiedere l'apporto offensivo di Hakimi.