Camano, agente di Lautaro: “Lavoriamo al rinnovo, ma tutti hanno un prezzo”

"In Europa in tanti guardano ai giocatori dell'Inter"

Alejandro Camano , agente di Lautaro Martinez e Hakimi , dopo aver già rilasciato in giornata dichiarazioni riguardo al fenomenale esterno destro marocchino , dato ormai per acquistato dal PSG da molti, ha toccato anche l'argomento "Toro" ai microfoni di TeleLombardia.

Camano però, che ha frenato sull'addio di Hakimi, è stato discretamente sibillino. Queste infatti le sue parole: "Lautaro? Devo parlarne con il club, con cui il rapporto però è buono. Io ho sono il suo procuratore da poco e se non si è arrivati prima al rinnovo è colpa dell’agente precedente che ha perso tempo. Ausilio è un professionista importante che difende gli interessi del club e c'è rispetto reciproco. Naturalmente ora arriva un nuovo allenatore e c’è bisogno di capire prima l’aspetto sportivo, poi si parlerà dei giocatori che ovviamente sono molto importanti. Hakimi ha ancora quattro anni di contratto, Lautaro due. Tutti i giocatori hanno un prezzo e credo che in tanti in Europa stiano prendendo in considerazione i giocatori dell’Inter".