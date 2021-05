Hakimi al Psg? L’agente smentisce: “Siamo sereni, nessun contatto. Abbiamo un contratto lungo con l’Inter”

L'esterno marocchino potrebbe essere il grande sacrificato dell'Inter sul mercato

E' arrivata una netta smentita questa mattina dalla bocca di Alejandro Camaño in merito alla trattativa di mercato tra Achraf Hakimi e il Paris Saint Germain di cui tanto si è discusso in quest'ultima settimana sui principali mezzi d'informazione in Italia. L'agente dell'esterno marocchino ha precisato che non ha avuto alcun contatto con il club parigino, bollando dunque come false le informazioni circolate nella giornata di ieri su un presunto accordo già raggiunto su cifre e durata del contratto tra il calciatore e il ds Leonardo.