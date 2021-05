GdS – Ribaltone Inzaghi: ora Brozovic è intoccabile, occhio a Vecino e Sanchez

Con l'arrivo del tecnico ex Lazio, il futuro di alcuni giocatori potrebbe cambiare

La transizione da Antonio Conte a Simone Inzaghi non sarà un cambiamento trumatico. I due allenatori hanno fondamentalmente idee di gioco simili: il modulo 3-5-2, l'aggressività e la tanta qualità a centrocampo. Ma ci sono delle sostanziali differenze. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Conte ammirava Brozovic ma non al punto di considerarlo un incedibile del mercato. Per Inzaghi non è così: il tecnico ex Lazio ritiene il centrocampista vice campione del Mondo un intoccabile. Ne apprezza le qualità di costruzione e, allora, fermi tutti: Brozo non partirà nonostante le sirene inglesi. E le differenze tra Conte e Inzaghi non finiscono qui.